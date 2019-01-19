Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de 'Park Etme' Kavgası: 3 Yaralı 2 Gözaltı

Kızıltepe'de 'Park Etme' Kavgası: 3 Yaralı 2 Gözaltı

22 dakika önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında park etme nedeniyle çıkan, sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe'de 'Park Etme' Kavgası: 3 Yaralı 2 Gözaltı, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında park etme nedeniyle çıkan, sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Şanlıurfa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerinin önüne aracını park eden kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İki tarafında yakınlarının katılmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırırken kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle bitirdi. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı. 

Kavga anları mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tarafların sopalarla birbirlerine saldırdığı görülüyor.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

kavga, Mardin, Kızıltepe, 3. Sayfa
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