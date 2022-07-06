Kızıltepe'de patlayan aküyle 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı - Son Dakika
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Kızıltepe'de patlayan aküyle 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı

06.07.2022 16:43
Kızıltepe'de patlayan aküyle 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aküsü patlayan ve yanan TIR'la, yanındaki TIR ile kamyon alev aldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aküsü patlayan ve yanan TIR'la, yanındaki TIR ile kamyon alev aldı. Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolundaki galericiler sitesinde iddiaya göre park halinde bir TIR'ın aküsü patladı. Patlamayla TIR alev alırken, yanındaki 1 TIR ve 1 kamyon da yandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 TIR ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi.


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Kaynak: DHA

Kızıltepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de patlayan aküyle 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızıltepe'de patlayan aküyle 1 kişi yaralandı, 2 TIR ve 1 kamyon yandı - Son Dakika
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