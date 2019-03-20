Kızıltepe'de Polis Çocuklara Futbol Topu Dağıttı
8 dakika önce
Kızıltepe ilçesinde polis, çocuklara futbol topu hediye etti.
Kızıltepe
ilçesinde polis, çocuklara futbol topu hediye etti.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince çocuk ve gençlerin, terör ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacıyla "taşla değil topla oyna etkinliği" düzenlendi.
Programda, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Murat Öğdür koordinesindeki ekipler, ilçenin belirli noktalarında çocuklara 135 futbol topu dağıttı.
Polislerden hediye aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım
, polis ekipleri olarak her yaştan vatandaşın huzur ve güvenliği için 7 gün, 24 saat ekip olarak çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:51 Kaynak: AA
Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı