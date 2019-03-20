Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Polis Çocuklara Futbol Topu Dağıttı

Kızıltepe'de Polis Çocuklara Futbol Topu Dağıttı

8 dakika önce

Kızıltepe ilçesinde polis, çocuklara futbol topu hediye etti.

Kızıltepe'de Polis Çocuklara Futbol Topu Dağıttı, System.String[]
Kızıltepe ilçesinde polis, çocuklara futbol topu hediye etti.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince çocuk ve gençlerin, terör ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek amacıyla "taşla değil topla oyna etkinliği" düzenlendi.

Programda, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Murat Öğdür koordinesindeki ekipler, ilçenin belirli noktalarında çocuklara 135 futbol topu dağıttı.

Polislerden hediye aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, polis ekipleri olarak her yaştan vatandaşın huzur ve güvenliği için 7 gün, 24 saat ekip olarak çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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