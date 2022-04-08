Kızıltepe'de ramazan etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde başlatılan ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ramazan ayını en iyi şekilde geçirmek istediklerini ve bu çerçevede programlar yaptıklarını belirtti.

Vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çam, ramazanın paylaşmak, birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Çam, şöyle konuştu:

"Kızıltepe'de ramazanı en iyi şekilde yaşayabilmek adına siz değerli hemşerilerimizle hemhal olup mahalle iftarları düzenliyoruz. Dördüncüsünü Tepebaşı Mahallemizde yaptık. 18 merkez mahallemizin tamamında bu organizasyonu yaparak hemşerilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Ramazanın o manevi atmosferinde birlikte olacağız."