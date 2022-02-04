Üye Girişi
Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi

04.02.2022 12:34
Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi

Kızıltepe ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki Ulu Cami'de mevlit programı gerçekleştirildi. Ardından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Regaip Kandil'in tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Çam, şöyle konuştu:

"Bu gece hep birlikte yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artması ve başta ilçemiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için hep birlikte ellerimizi semaya kaldırdık. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, Hüseyin Çam, kandil, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement