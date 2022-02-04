Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki Ulu Cami'de mevlit programı gerçekleştirildi. Ardından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Regaip Kandil'in tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Çam, şöyle konuştu:

"Bu gece hep birlikte yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artması ve başta ilçemiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için hep birlikte ellerimizi semaya kaldırdık. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."