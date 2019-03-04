Kızıltepe'de Sağanak Sele Dönüştü, Ev ve Tarım Arazilerini Su Bastı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kızıltepe ilçesine bağlı bir çok köyde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, AFAD ve Kızıltepe Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle hasar meydana geldiği ve bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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Su altında kalan evler



Genel ve detay görüntü



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Haber: Mehmet Ali DİNLER - Kamera: MARDİN,



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