Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Sağanak Sele Dönüştü, Ev ve Tarım Arazilerini Su Bastı

Kızıltepe'de Sağanak Sele Dönüştü, Ev ve Tarım Arazilerini Su Bastı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızıltepe'de Sağanak Sele Dönüştü, Ev ve Tarım Arazilerini Su Bastı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı bir çok köyde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, AFAD ve Kızıltepe Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle hasar meydana geldiği ve bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Su altında kalan evler

Genel ve detay görüntü 

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,83 MB

Haber: Mehmet Ali DİNLER - Kamera: MARDİN,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kızıltepe, Güncel
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