Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı

Kızıltepe'de Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı

2 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde bazı evleri sağanak yağış nedeniyle su bastı.

Kızıltepe'de Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde bazı evleri sağanak yağış nedeniyle su bastı.

Edinilen bilgilere göre, dün geceden beri devam eden sağanak yağış nedeniyle kerpiç evde ikamet eden 2 çocuk babası Mehmet Erkek'in evini su bastı. Evin içine giren su nedeniyle bir çok malzeme kullanılamaz hale geldi. Kızıltepe İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri su baskınına maruz kalan evde inceleme yaparak rapor tuttu. Erkek, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Mardin, Kızıltepe, Güncel
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