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Kızıltepe'de şehitler için mevlit okutuldu

1 saat önce

Mardin Kızıltepe'de Şehit Özel Harekat Şube Müdürü ve 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ile Şehit güvenlik kurucuları için Mevlidi Şerif okutuldu.

Kızıltepe'de şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

Mardin Kızıltepe'de Şehit Özel Harekat Şube Müdürü ve 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ile Şehit güvenlik kurucuları için Mevlidi Şerif okutuldu.


Kızıltepe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Yenikent Mahallesi TOKİ Camii'nde Şehit Özel Harekat Şube Müdürü ve 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar, Şehit Güvenlik Korucuları Abdullatif Ekmen ve Enver Başçı için Mevlidi Şerif programı düzenlendi.


Mevlit etkinliğinde Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, İlçe Vaizi Kemal Kahraman ve mevlüthanlar Mevlidi Şerif okudu. Programda ilahiler söyledi, gazi ve şehit güvenlik güçleri için dualar edildi ve tekbirler getirildi. Mevlit programına; Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, Kızıltepe Başsavcısı Mehmet Karabulut, kurum müdürleri, AK Parti ilçe başkanı, sivil toplum kuruluşu üyeleri, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan Yatsı Namazının ardından camiyi dolduranlara baklava ve dondurma ikramında bulunulduktan sonra program sona erdi. - MARDİN

Kızıltepe, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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