Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Sel; Evler ve Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Kızıltepe'de Sel; Evler ve Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

1 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızıltepe'de Sel; Evler ve Tarım Arazileri Su Altında Kaldı, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan selde ekili arazilerini su basarken, evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı birçok köyde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, ev ve tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, AFAD ve Kızıltepe Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle hasar meydana geldiği ve bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirtildi. - Kızıltepemardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kızıltepe, Güncel
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