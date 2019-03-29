Kızıltepe'de Selde Bir Ev Yıkıldı
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yağışlar sonrası oluşan selde bir ev yıkıldı.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde aşırı yağışlar sonrası oluşan selde bir ev yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağmur, Eşme
Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel nedeniyle köyde bulunan kerpiç bir ev yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Köyde tahliye edilen evlerdeki aileler, konaklamaları için belediye tarafından sağlanan konutlara yerleştirildi.
Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.
Sel felaketinin Gökçe
, Büyük Boğaziye, Dikmen
, Kaynarca
, Yalınkılıç mahallelerinde de etkili olduğu kaydedildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
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