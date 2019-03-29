Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Selde Bir Ev Yıkıldı

Kızıltepe'de Selde Bir Ev Yıkıldı

38 dakika önce

Kızıltepe'de selde bir ev yıkıldıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yağışlar sonrası oluşan selde bir ev yıkıldı.

Kızıltepe'de selde bir ev yıkıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı yağışlar sonrası oluşan selde bir ev yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağmur, Eşme Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel nedeniyle köyde bulunan kerpiç bir ev yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Köyde tahliye edilen evlerdeki aileler, konaklamaları için belediye tarafından sağlanan konutlara yerleştirildi.
Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.
Sel felaketinin Gökçe, Büyük Boğaziye, Dikmen, Kaynarca, Yalınkılıç mahallelerinde de etkili olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Eşme, Mardin, Kızıltepe, Yerel
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