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Kızıltepe'de silah sesleri

1 saat önce

Kızıltepe'de silah sesleriMARDİN - Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.

Kızıltepe'de silah sesleri

MARDİN - Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nden silah sesleri yükseldi.

Kızıltepe'de silah sesleri

Barış Pınarı Harekatı, Kızıltepe, Şenyurt, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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