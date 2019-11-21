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Kızıltepe'de silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, iki kardeş hayatını kaybetti.

Kızıltepe'de silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, iki kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesinde İ.Y. ile Mustafa ve Emin Tezdönen kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından iki kardeşin cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçan İ.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Kızıltepe, Tepebaşı, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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