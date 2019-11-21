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Kızıltepe'de silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, iki kardeş hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, iki kardeş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesinde İ.Y. ile Mustafa ve Emin Tezdönen kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından iki kardeşin cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekiplerince olay yerinden kaçan İ.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.
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