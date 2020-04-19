Kızıltepe'de sokağa çıkamayan vatandaşlar damlarda uçurtma uçurdu - Son Dakika

Kızıltepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, 'Hayat dama sığar' sloganıyla sosyal medya hesabı Qoser TV üzerinden etkileşime geçerek uçurtma etkinliği düzenledi. Evlerinin damlarına çıkan Kızıltepeliler, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek aynı anda yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"