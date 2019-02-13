Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Şüpheli Çanta Paniği

Kızıltepe'de Şüpheli Çanta Paniği

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İpekyolu'na bırakılan bir çanta paniğe neden oldu.

Kızıltepe'de Şüpheli Çanta Paniği, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İpekyolu'na bırakılan bir çanta paniğe neden oldu. Çevredekiler, çantanın sahibi olduğunu belirten gençlerin olay yerine gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Olay, saat 16.00 sularında İpekyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe'den geçen İpekyolu üzerindeki çantayı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verdi. Polisin tedbir amaçlı yolun tek şeridini trafiğe kapatmasının ardından bölgeye gelen iki genç, çantanın kendilerine ait olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin kontrolü altında gençlerden biri çantanın yanına yaklaşarak içindeki kıyafetleri güvenlik güçlerine gösterdi.

Ekipler, gençlerin kimlik kontrollerini yaptıktan sonra çantayı kendilerine teslim etti.

Polis, çantanın sahibinin gelmesinin ardından, kapatılan şeridi tekrar trafiğe açtı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Mardin, İpekyolu, Kızıltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosiklet Sürücüsü Kafasına Kask Yerine Poşet Taktı Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'de Şüpheli Çanta Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]