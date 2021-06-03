Kızıltepe'de tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı.

Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Şükrü Karaboğa, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı M. şerif Öter ve Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi katıldı. Toplantı ile ilgili yapılan bilgilendirmede tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırılarak Mardin'de sorunları istişare edip çözüm yolları bulmak için görüş ve önerilerini dile getirildi.

İstişare toplantısının sonuç bölümünde ise başkanlarının dile getirdiği sorun ve çözüm önerilerinin raporlanması ve Cumhurbaşkanlığına arz edilmek üzere Mardin milletvekillerine gönderilmesi kararlaştırıldı. - MARDİN