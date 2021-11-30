Kızıltepe'de taşımalı eğitim gören öğrencilere yemek hizmeti - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

İlçede taşımalı eğitim gören 10 bin 500 öğrenci için, haftanın beş günü Kızıltepe Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulunda yemek hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde mevsimine uygun pişirilen yemekler, 3 çeşit olmak üzere öğle saatlerinde öğrencilere sunuluyor.

Çok titiz davrandıklarını ve en kaliteli yemeği öğrencilere sunduklarını belirten Kızıltepe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nimet Aydoğan, öğrencilerin beslenmesine uygun yiyecekler seçtiklerini kaydetti.

Yemeklerin öğrencilere sıcak ulaşmasını sağladıklarını aktaran Aydoğan, şöyle konuştu:

"Okullar açılmadan önce Kaymakamımız Hüseyin Çam'ın, taşımalı eğitimdeki yemeğin Öğretmenevi tarafından çıkartılmasını belirtmesi üzerine harekete geçerek çok kısa bir zamanda mutfak oluşturduk. 72 merkeze yemek ulaştırıyoruz, toplamda 32 personelimiz mevcut. Öğrencilerimize kaliteli ve hijyenik yemek pişirmeye devam edeceğiz."