Kızıltepe'de trafikte korona virüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimi gerçekleştirildi.



Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik büro ekipleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri sürücü ve yolcuların uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yolcuların sosyal mesafeye dikkat edip etmediği kontrol edildi.



Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MARDİN