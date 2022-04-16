Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları

16.04.2022 15:56
Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları

Kızıltepe ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs kayıtları başladı.

Kızıltepe ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs kayıtları başladı.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik beden eğitimi, müzik ve resim kurslarının kayıtları başladı.

Kurslarda bireysel ve grup çalışmaları uygulanacak.

Mayıs ayında başlayacak olan kurslardan öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalanacak.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kursları eğitimde eşitlik ilkesi çerçevesinde açtıklarını ve herkesin kurslardan faydalanabileceğini söyledi.

Çam, "Amacımız özellikle sosyo ekonomik düzeyi düşük öğrencilerin üniversitelerin özel yetenek ile alan bölümlerine hazırlanma imkanı sağlamaktır." dedi.

YORUMLAR
500
Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve Les Essences Oda Orkestrası müzikseverlerle buluştu Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu

Halk Eğitim Merkezi, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları - Son Dakika


Son Dakika
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:31 Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!
14:57 HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de üniversiteye hazırlık kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement