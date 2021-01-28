Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı

28.01.2021 11:29

Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dün üvey kardeşler arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karışan 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, dün üvey kardeşler arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karışan 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün Kızıltepe Atatürk mahallesi 865'inci sokak üzerinde üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanılan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavganın aile içinde üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği görüldü. Grupta bulunanlardan biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı.

Öte yandan M.K.ve M.K. isimli şahısların ateşli silah ile yaralandıkları ve Mardin Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, M.K isimli şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ş.K. isimli şahsın ateşli silah ile yaralandığı ve özel hastanede tedavi altında olduğu, H.K isimli şahsın araç çarpması sonucu yaralandığı ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

13 kişi gözaltına alındı

Ayrıca V.K. isimli şahıs ateşli silah yaralanması nedeni ile Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisi sonucu taburcu edildikten sonra yakalandığı belirtildi. Olay yerinde bulunan ikamette yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek 1 adet Kalaşnikof otomatik tüfek 1 adet Baretta marka 7.65 milimetre tabanca ve bu silahlara ait dolu fişekler ile boş kovanlar bulunarak olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yapılan çalışmalarda Ş.K isimli şahsın kullanmış olduğu 34 BVZ 744 plakalı otomobil incelenmek üzere çekiciyle Asayiş Büro Amirliği bahçesine götürüldü. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet AK-47 otomatik tüfek bulunarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Konu ile alakalı H.K, M.K, A.K, V.K, E.K, Y.K, M.K, A.K, İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayın firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda daha sonrasında ise S.K, Ü.K, F.K, A.K isimli şahıslar Mardin Devlet Hastanesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 13 şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı
Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı
Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı
Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı

Münir Karaloğlu, Kızıltepe, Mardin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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