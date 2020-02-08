Kızıltepe'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalar yıkıldı - Son Dakika
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Kızıltepe'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalar yıkıldı

6 saat önce

Kızıltepe ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 23 metruk dükkan ile 4 bina yıkıldı.

Kızıltepe'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalar yıkıldı, System.String[]

Kızıltepe ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 23 metruk dükkan ile 4 bina yıkıldı.

Kaymakamlık, belediye ve ilçe emniyet müdürlüğünce İpekyolu üzerinde uyuşturucu bağımlıların suç işlerken kullandığı 23 metruk dükkan ile 4 bina tespit edildi.

Belirlenen yapılar, Kızıltepe Belediyesine ait iş makineleri ile yıkıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, tespiti yapılan metruk meskenlerin yıkımına devam edileceğini belirtti.

Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın önderliğinde 2020 Bağımlılıkla Mücadele yılı kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini vurguladı.

Kaymakamlık, Kızıltepe, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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