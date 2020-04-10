Kızıltepe'de vatandaşlar marketlere akın etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti.



İçişleri Bakanlığınca bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak market ve fırınlara akın etti. Zabıta ekipleri fırın önünde sıraya giren vatandaşları uyararak, 2 gün boyunca fırınların açık olacağını söyledi. - MARDİN