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Kızıltepe'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

58 dakika önce

Kızıltepe'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması Yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Kızıltepe'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

Yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ekipleri İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım'ın da katıldığı 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya rağmen halen bazı sürücülerin yayalara yol vermediği görüldü. Bu anlar kameralara da yansırken polis ekipleri durmayan sürücüleri durdurup uyarılarda bulundu. Polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları ve yayaların hakkına saygı duymaları gerektiği yönünde telkinlerde bulundu. Ekipler sürücü ve yayalara uyarıcı broşürler dağıttı.

Sürücülerin kurallara uymadığını ifade eden yayalar sürücülerin polisleri görünce ancak durduklarını söyledi. Kızıltepe'de 80 personelle yapılan uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kızıltepe'de 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Kızıltepe, Mardin, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
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