Kızıltepe'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıltepe'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

08.05.2022 12:27
Kızıltepe'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da katıldığı İpekyolu Hastanesi Kavşağında yapılan uygulamada, vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik de katıldı.

YORUMLAR
500
Merzifon'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Merzifon'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu

Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:33:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement