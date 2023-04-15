TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGAN ATAN HDP'LİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGAN ATAN HDP'LİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ

15.04.2023 10:25

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK lehine slogan atıp örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı yapan gruba polis müdahale etti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK lehine slogan atıp örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı yapan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk biber gazından etkilendi.

Yeşil Sol Parti, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Parti Sözcüsü İbrahim Akın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Yeşil Sol Parti'nin Mardin milletvekili adayları ile görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk katıldı. HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, açılışta Kürtçe yaptığı konuşmasında, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununu çözeceğini söyledi. Polisin uyarılarına rağmen konuşmalarda Öcalan'a özgürlük çağrısı yapılması ve kalabalığın terör örgütü lehine sloganlar atması üzerine, polis müdahale etti. Tazyikli su ve biber gazıyla yapılan müdahalede, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün biber gazından etkilendiği, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Müdahalenin ardından grup dağıldı.

Kaynak: DHA
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