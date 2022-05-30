Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı

30.05.2022 14:24
Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava şartlarının yol çalışmalarına elverişli olmasının ardından ilçede yaklaşık 57 kilometre uzunluğunda yol genişletme, onarım ve bakım çalışmasını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında asfalt sökümü, reglaj, hendek açma, temel ve alt temel serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapılacak.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti Mardin'de otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti 250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı 250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 19:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement