Kızıltepe'de yol çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava şartlarının yol çalışmalarına elverişli olmasının ardından ilçede yaklaşık 57 kilometre uzunluğunda yol genişletme, onarım ve bakım çalışmasını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında asfalt sökümü, reglaj, hendek açma, temel ve alt temel serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapılacak.