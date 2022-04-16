Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı

16.04.2022 18:07
Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı yunuslar göreve başladı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı yunuslar göreve başladı.

İlçede artan nüfus ve buna bağlı olarak asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği' kuruldu.

İlçe EMniyet Müdürü Cenk Gedik'in girişimleri ile kurulan yunus timleri, başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüphelilerin yakalanmasında etkin bir görev alacak.

YORUMLAR
500
Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Motosikletli Polis Timleri, Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:57 İki arkadaş arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
17:54 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askeri tarafından tecavüze uğradım, o anlarda ölmeyi diledim
17:51 İlk başta her şey güzel başlamıştı! Kocası eve evlatlık çocuk getiren kadın, zaman içinde fark ettiği detayla dehşete düştü
17:47 Zelenski tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir
17:33 Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, yol tabelasına çarptı: Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı
17:30 4 kadın çaldıkları parayı trafikte etrafa saçtı! Kimse ne olduğunu anlamadı
17:26 Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, vatandaşın 1 milyon lirasını kendi hesabına havale etti
17:18 Tüpünü eline alan taraftar sosyal medyayı karıştırdı: Abdullah hocam, bu millet yakar ortalığı
16:46 Evinin kapısına astığı not takdir topladı: Aç isen, susuz isen kapıyı çal
16:43 İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'dan kaçan örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 18:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Yunus Timleri göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement