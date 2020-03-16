Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelerde fiyat denetiminde bulundu.

Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelerde fiyat denetiminde bulundu.


Kızıltepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek için ilçe genelindeki market ve toptancılarda denetimler gerçekleştirdi. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleri ve gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiyat kontrollerinde de bulundu.


İşletmelerinde fiyat yükseltmediklerini belirten toptan gıda satışı yapan İbrahim Şan, artışın ana bayiler ve fabrikalar tarafından yapıldığını iddia etti. Şan, "Fiyat artışı aslında ana yerden ya üretimden ya da bunun ana dağıtıcısı, bölge dağıtıcılarından kaynaklanıyor" dedi.


İlçede market işleten Abdurrahman Badıllı ise, "Kolonya fiyatlarındaki artış daha önce sattığımız 7 liralık kolonya toptanı 17 buçuk lira yapmışlar, bu yüzden zaten kolonya satamadık" diye konuştu. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıltepe'de zabıta ekipleri fiyat denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]