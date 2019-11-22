Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı
Son Dakika Güncel Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı - Son Dakika

Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı

7 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Y. tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı.

Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in, Mustafa Tezdönen'in şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşi Mehtap Tezdönen'in dedesi İbrahim Y. tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. 2 kardeşi, torununu yolunu kestikleri otomobilden zorla indirip, götürmeye çalıştıkları için öldürdüğü belirlenen dede, her yerde aranıyor.

Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in dün tabancayla vurularak öldürülmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddiaya göre, Mustafa Tezdönen, 2 yıl önce ikinci evliliğini Mehtap Tezdönen ile yaptı. Ancak eşine şiddet uyguladı. Mehtap Tezdönen de yaşadığı şiddete dayanamayarak, ailesinin evine dönüp, boşanma davası açtı. Yine iddiaya göre Mustafa Tezdönen, eşini, eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

TORUNUNU ZORLA ALIKOYMAYA ÇALIŞAN KARDEŞLERİ ÖLDÜRDÜ

Mehtap Tezdönen, dün anneannesi Perihan Y. ve dedesi İbrahim Y. ile birlikte bir nişan törenine katıldı. Araçla evlerine döndükleri sırada ise yolları, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen tarafından kesildi. Mustafa Tezdönen, eşini zorla araçtan çıkarmak istedi. Anneanne ve dede engel olmaya çalıştı. Mustafa Tezdönen anneanneye sopayla saldırdı. Bunun üzerine dede İbrahim Y. aracındaki tabancayı alıp, Tezdönen kardeşlere ateş etti. Kardeşler olay yerinde hayatlarını kaybederken, dede İbrahim Y. kaçtı. Yaralanan anneanne Perihan Y. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tezdönen kardeşler, toprağa verilirken, kaçan dede her yerde aranıyor.


- Mardin
Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı Ankara Garı patlaması davasında yeni görüntüler ortaya çıktı Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'deki cinayetlerin ardından kadına şiddet çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]