Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'deki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kızıltepe'deki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

24 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kızıltepe'deki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Kızıltepe ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters yöne giren ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı halk otobüsü, tekstil fabrikasından çıkan Şemse Sarı (21) ve Gülbahar Ökmen'e (23) çarptı. Kazada kadınlardan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Ökmen ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Ökmen ise, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Mardin, Kızıltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Ölen Gencin, Stajdaki Son Seferi Olduğu Ortaya Çıktı Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:01:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'deki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]