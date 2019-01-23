Kızıltepe'deki Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
24 dakika önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Kaza, Kızıltepe ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters yöne giren ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı halk otobüsü, tekstil fabrikasından çıkan Şemse Sarı (21) ve Gülbahar Ökmen'e (23) çarptı. Kazada kadınlardan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Ökmen ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Ökmen ise, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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