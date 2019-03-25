Kızıltepe Engelliler Gücü Şampiyon Oldu

Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, kendi evinde ağırladığı Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımını 64-4 yendi.

Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, kendi evinde ağırladığı Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımını 64-4 yendi. Kızıltepe temsilcisi Bölgesel Lig D Grubu'nda 12 maçın tamamında galip gelerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubu'nda mücadele eden Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, bugün kendi evinde karşılaştığı Diyarbakır Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı ile oynadığı maçı 64-4 kazandı. Kızıltepe temsilcisi ligde oynadığı 12 maçı da kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyon olan Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı 2019-2020 sezonunda 2. Lig'de mücadele etmek hakkı kazandı.



Maç sonunda bir açıklama yapan Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, sporcuları, oynadıkları maçların tamamını kazanmalarından dolayı kutladığını söyledi. Taşkın, şampiyonluğu, geçen sene bir kaza sonucu hayatını kaybeden sporcuları Hamdin Albayrak'a armağan ettiklerini ifade etti. - MARDİN

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