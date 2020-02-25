Kızıltepe esnafı, ayakkabı boyacısına boya sandığı hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kızıltepe esnafı, ayakkabı boyacısına boya sandığı hediye etti - Son Dakika

Kızıltepe esnafı, ayakkabı boyacısına boya sandığı hediye etti

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup esnaf, yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Salih Eke'ye kendi aralarında para toplayarak ayakkabı boya sandığı aldı.

Kızıltepe esnafı, ayakkabı boyacısına boya sandığı hediye etti, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup esnaf, yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Salih Eke'ye kendi aralarında para toplayarak ayakkabı boya sandığı aldı.


Kızıltepe Cumhuriyet Meydanındaki esnaf, senelerden beri ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Salih Eke'nin ayakkabı boya sandığı hayalini gerçekleştirdi. Eke'ye yeni bir boya sandığı alan Tarık Türkoğlu, Ubeydullah Bozan, Halim Yıldırım ve Ahmet Kılıç ismindeki ilçe sakinleri sandığın üzerine 'Meşhur Boyacı Salih' yazısını da yazarak Eke'ye hediye etti. Yeni sandığına kavuşan Eke, esnafa teşekkür etti.


Büyük mutluluk yaşadığını belirten Eke, ayakkabı boyayarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu ancak ayakkabı boya sandığının çok eskidiğini anlattı. Eke, "Cumhuriyet Meydanında yaklaşık 5 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Burada vatandaşlar beni çok seviyor. Ayakkabısı temiz olan vatandaşlar bile benim para kazanmam için ayakkabısını boyatıyor. Bugün de böyle bir sürpriz yaptılar, beni çok mutlu ettiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - MARDİN

Mehmet Salih, Kızıltepe, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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