Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alıyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, mart ayından bu yana devletin yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında buğday müzayede salonlarını açmadıklarını belirtti.

Maske, sosyal mesafe ve hububat merkezinin temizliğine dikkat ettiklerini ifade eden Öter, şunları kaydetti:

"Denetimlerde esnafımızın, işçilerimizin, şoför ve ziyaretçilerimizin büyük oranda kurallara uyduklarını gördük. Herkesin birbirini uyarmaları sayesinde yoğun kalabalık ortamımıza rağmen şimdiye kadar memleket ortalamasının çok altında ve az sayıda vaka oldu. Denetimlerimiz devam edecek, tedbirlere azami riayet gösterip ve uyguladıkları için esnafımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Temennimiz koronavirüsün bir an önce sona ermesidir."