Kızıltepe'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika
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Kızıltepe'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor

01.09.2022 11:24
Kızıltepe'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçenin belirli noktalarına kurulan "Narko-Nokta" stantlarında vatandaşlar uyuşturucu maddelere karşı bilgilendiriliyor.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçenin belirli noktalarına kurulan "Narko-Nokta" stantlarında vatandaşlar uyuşturucu maddelere karşı bilgilendiriliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile stantlarda vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtılıyor.

Stantlarda ayrıca İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda vatandaşlara ve sürücülere de broşür dağıtarak, bilgilendirme yapıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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