Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda vatandaşlara ve sürücülere de broşür dağıtarak, bilgilendirme yapıyor.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika

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