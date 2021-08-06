Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde aşı standı açıldı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde aşı standı açıldı.

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulan Covid-19 aşı standına gelen milli eğitim personel ve okul müdürleri randevu almadan sağlık personelleri tarafından aşılarını yaptırdı. Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Gökçen aşı ile ilgili bilgiler verdi. Gökçen, Kızıltepe Devlet Hastanesi ile toplum sağlığı merkezlerinde yürütülen aşı kampanyasının ilçe aile sağlık merkezlerinde de devam etiğini belirtti. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar ise "Biz tüm eğitim paydaşlarımıza ulaşmaya ve onları aşılama konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının sıkıntısız geçmesi için önceliğimiz herkesin aşı olmasıdır. Aşı vaka sayılarının önünü keser. Bizde milli eğitim camiası olarak aşı olmayan personellerimiz için aşı standı kurduk. Aşısını olamayan sağlık şartları uygun olan kurumumuz personeli gönüllülük kapsamında aşılarını olmaktadır. Hastalıklardan korunamıyorsak, aşıyla kendimizi, çevremizi, ailemizi koruyabiliriz. Salgından da maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak ve aşılamayla kurtulabiliriz. Bugün burada bu önemli sorumluluğu yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN