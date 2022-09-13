Kızıltepe'de okul kantinlerinde denetim yapıldı

Denetimlerde, kantincilerin belgelerini kontrol eden ekipler, lise, ilkokul ve ortaokul yakınlarında bulunan marketlerde de denetim gerçekleştirilecek.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin başta beslenme olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşıladığı okul kantinlerinde hijyen denetimi ve uyulması gereken kurallar hakkında denetim yapıldı.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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