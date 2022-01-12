Kızıltepe Kaymakamı Çam, çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçede yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Çam, bir restoranda düzenlenen programda, sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla Kızıltepe'ye en iyi şekilde hizmet etme gayesinde olduklarını belirtti.

Vatandaşın istemediği bir yatırımı yapmadıklarını dile getiren Çam, onların ihtiyaç ve talebine göre yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.

Belediye olarak kırsalda çok ciddi hizmetler yaptıklarını ifade eden Çam, parke, yol ve asfalt çalışmalarının çok hızlı şekilde sürdüğünü anlattı.

Şehir merkezi ve kırsalda birçok hizmetlerinin olduğunu dile getiren Çam, şöyle devam etti:

"Belediyemizin hizmet ağında 164 kırsal mahalle, 104 mezra bulunmakta. Kırsal mahallelerimizde 550 bin metrekare üst yapı çalışması gerçekleştirdik. Merkez mahallelerimizde 550 bin metrekare asfalt çalışması yaptık. 22 kilometrenin üzerinde yağmur suyu irsaliye hattı döşedik. 5 mahallemize semt sahası ve 250 bin metrekareye yakın parke çalışması yaptık. Bu hizmetlerin sağlanmasında devletimizin, hükümetimizin çok büyük destekleri var."

Çam, "Belediye olarak yapmış olduğumuz ihalelerimizin büyük bir kısmı açık ihale ile yapılmıştır. Son dönemler de ise elektronik açık ihale yaptık." dedi.