Kızıltepe Kaymakamı Çam öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kızıltepe Kaymakamı Çam öğretmenlerle bir araya geldi

24.02.2022 11:25
Kızıltepe Kaymakamı Çam öğretmenlerle bir araya geldi

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçede bir restoranda düzenlenen programda konuşan Çam, öğretmenlerden öğrencileri iyi bir şekilde yetiştirmelerini istedi.

Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin kendilerine şans verilmesi olduğunu belirten Çam, şunları kaydetti:

"Sizlerin dokunuşu onların geleceği açısından çok önemli. Bir çocuğun hayata bağlanması geleceğin güçlü Türkiye'sinin oluşmasında çok önemli. Lütfen bu hizmet şuuruyla bakın. Öğretmenlerimizle el ele verirsek inanın bu şehri şahlandırırız. Bu gençliğin gerçek anlamda elinden tutmuş oluruz. İşte o zaman da görevimizi layıkıyla yapanlar arasına gireriz. Atanmış öğretmen değil adanmış öğretmen olarak eğitim faaliyetlerine resmi olarak başlamanız ve bu süreci de adanmışlık olarak devam ettirmenizi, başarıyla, hizmetle dolu bir dönem geçirmenizi temenni ediyorum. İlçemize hoş geldiniz. Sizleri Allaha emanet ediyorum."

İlçe Mili Eğitim Müdürü Ahmet Bilen de, öğretmenlik mesleğinin asıl amacının nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp, onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı Çam öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika


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