Son Dakika Haberleri: Kızıltepe Kaymakamı Çam, terör saldırısında yaralananları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı Çam, terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

Kızıltepe Kaymakamı Çam, terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, terör örgütü PKK-YPG'nin havan topu saldırısında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamı Çam, terör saldırısında yaralananları ziyaret etti, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, terör örgütü PKK- YPG'nin havan topu saldırısında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.


Kızıltepe İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, Taşlıca ve Otluk köyünde Suriye tarafından terör örgütü PKK- YPG'nin 8 havan topu ve roket saldırısı sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara seslenen Kaymakam Çam, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Beraberiz, olayın farkındayız, valimizle beraber onun başkanlığında, komutanlarımızın ve diğer kurumlarımızın başkanlığında vatandaşımızın hizmetindeyiz. Şu anda vatandaşımızla beraber ne kadar bir ve beraber olursak, kenetlenirsek acımızı hafifleteceğiz. Karşı tarafa gücümüzü kenetlenerek göstermiş olacağız. O bağlamda her şey şu anda kontrolümüz altında. Şu anda Diyarbakır'a sevk edilen yaralılarımız var. Burada olan ve Mardin Devlet Hastanesinde olan var. Yaralılara devlet bütün imkanları ile sahip çıkıyor" diye konuştu.


Öte yandan, polis ekipleri hastanenin önünün işgal edilmemesi için vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. - MARDİN

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:49 Kaynak: İHA
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