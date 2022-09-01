Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Cıdıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Cıdıroğlu, şehit yakınları ve gazilerin kendilerine devletin ve milletin emaneti olduğunu ifade ederek, "Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kapımız ve telefonlarımız 7 gün 24 saat sizlere açık." dedi.

Ziyaretlerde Kaymakam Cıdıroğlu'na, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve bazı kurum müdürleri eşlik etti.