Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret - Son Dakika
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Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret

15.09.2022 14:06
Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Büyükboğaziye, Körsu ve Tarlabaşı mahallelerini ziyaret eden Cıdıroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

İhtiyaçların en kısa sürede karşılanacağını belirten Cıdıroğlu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Cıdıroğlu, iletilen sorunların çözümü konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Cıdıroğlu ve beraberindeki yetkililer daha sonra aynı mahallelerde okulları ziyaret edip öğrencilere kalem seti hediye etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret - Son Dakika
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