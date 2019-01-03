Kızıltepe Kaymakamı Yüzer'den Ziyaretler
1 saat önce
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kızıltepe
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım
ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında denetimlere katılan Yüzer, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesinde personel ve hastaları ziyaret etti.
Orgeneral Kaya Yazgan Kışlasında görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Yüzer ve Yıldırım daha sonra zabıtalarla görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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