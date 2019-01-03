Son Dakika Haberleri: Kızıltepe Kaymakamı Yüzer'den Ziyaretler

Kızıltepe Kaymakamı Yüzer'den Ziyaretler

1 saat önce

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kızıltepe Kaymakamı Yüzer'den Ziyaretler, System.String[]
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında denetimlere katılan Yüzer, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesinde personel ve hastaları ziyaret etti.

Orgeneral Kaya Yazgan Kışlasında görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Yüzer ve Yıldırım daha sonra zabıtalarla görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:16:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe Kaymakamı Yüzer'den Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]