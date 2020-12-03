Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı

03.12.2020 10:58
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir kamu spotu hazırladı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir kamu spotu hazırladı.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve RAM'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladığı kamu spotunda Kaymakam Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, RAM Müdürü Mazhar Batıhan ve engelli vatandaşlar yer aldı. Toplumsal bilincin artmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına yapılan kamu spotunda engelli vatandaşlara dikkat çekildi. Engelli vatandaşların "Beni fark ettin mi?" sözleriyle başlayan video "Ben farkındayım, Biz farkındayız, Peki sen farkında mısın?" sözleriyle sona eriyor. - MARDİN

Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı

Dünya Engelliler Günü, Kamu Spotu, Kızıltepe, Mardin, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü         
09:56
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi         
09:33
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei