Kızıltepe'nin 48 Yıllık Su Şebekesi Yenileniyor

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin 48 yıllık içme suyu şebekesini yeniliyor.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin 48 yıllık içme suyu şebekesini yeniliyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünce (MARSU), Kızıltepe'nin yıllardır adeta kangrene dönüşen içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.



Bu kapsamda büyük bölümü 1960 yılında yapılan ve yıprandığı için yüzde 70 su kaybının yaşandığı hatta, 250 kilometrelik altyapı çalışması yapılacak.



Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Kızıltepe'nin büyük bir sorunu haline gelen içme suyu şebekesi sorununu ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Nüfus yoğunluğundan dolayı yetmeyen şebekenin 45 milyon liralık yatırımla yenileneceğini vurgulayan Yaman, "İlçede büyük projeler gerçekleştirdik. Çalışma yapılan yerlerin asfalt ve kaldırımını hemen yapacağız." dedi.



MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen ise su kaybının en çok yaşandığı ilçe merkezlerinden birinin Kızıltepe olduğunu belirterek, "250 kilometre içme suyu hattı döşeyeceğiz. Böylelikle 320 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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