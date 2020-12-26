Kızıltepe Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kızıltepe Ticaret ve Borsası ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Borsa binasında gerçekleştirilen programda, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ile Ziraat Bankası Kızıltepe Şubesi Müdür Vekili Davut Gündüz protokolü imzaladı.

Şahin, protokole göre, üyelerinin tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım satım işlemlerini Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştireceğini ve tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Şahin, "Böylesi bir dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Tahsilat riskini azaltan, özel vade ve fiyat avantajı sunan bu proje ile üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı da korunacak ve sonuçta tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de bundan olumlu etkilenecektir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.