Son Dakika Haberleri: Kızıltepe TSO'da dış ticaret bilgilendirme semineri verildi
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Kızıltepe TSO'da dış ticaret bilgilendirme semineri verildi

22 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kızıltepe TSO'da dış ticaret bilgilendirme semineri verildi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.


Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) Genel Sekreterliği işbirliği ve organizasyonu ile Diyarbakır, Kızıltepe, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere dış ticaret bilgilendirme seminerleri kapsamında Kızıltepe'de de bilgilendirme semineri yapıldı. Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, oda üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.


Toplantıda konuşan Dündar, seminerin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Dündar, "Bu ve buna benzer seminer ve eğitimleri üyelerimize sunmaya devam edeceğiz. Verilen eğitimlerin bölgemize katkı sunacağına inanıyoruz. Gün boyu süren seminere yoğun ilgi gösteren üyelerimiz ise bu konudaki çalışmalardan ötürü odamız yetkililerine ve uzmanlara teşekkürler ediyorum" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
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