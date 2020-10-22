Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" oldu - Son Dakika

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
- Kaynak: AA
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