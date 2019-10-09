Son Dakika Haberleri: Kızıltepe ve Nusaybin'de okullar yarın tatil
Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe ve Nusaybin'de okullar yarın tatil

Kızıltepe ve Nusaybin'de okullar yarın tatil

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

Kızıltepe ve Nusaybin'de okullar yarın tatil, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 1 gün süreyle okullar tatil edildi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekat sebebiyle Nusaybin ilçe merkezi Kızıltepe'nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 1 gün olmak üzere okullar tatil edildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz Kızıltepe Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim 2019 tarihinde 1gün süreli okullar tatil edilmiştir" denildi. - MARDİN

Kızıltepe, Nusaybin, Türkiye, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:53 Kaynak: İHA
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