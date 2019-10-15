Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'ye atılan havan topu nedeni ile 2 sivil şehit oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'ye atılan havan topu nedeni ile 2 sivil şehit oldu

Kızıltepe'ye atılan havan topu nedeni ile 2 sivil şehit oldu

40 dakika önce

Terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den Kızıltepe'ye atılan havan topları sonucu 2 sivil şehit oldu.

Kızıltepe'ye atılan havan topu nedeni ile 2 sivil şehit oldu, System.String[]

Terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den Kızıltepe'ye atılan havan topları sonucu 2 sivil şehit oldu.


Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca Kızıltepe ilçesi Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 vatandaşın vefat ettiği, 12 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. - MARDİN

Kızıltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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