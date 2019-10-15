Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
19 dakika önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesine yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22
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