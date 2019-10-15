Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Ekonomi Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

19 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesine yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesine yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kızıltepe, Mardin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı
flaş Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]